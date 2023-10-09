Посол не исключил вывоза россиян из Израиля, если потребует ситуация

Россия не исключает вывоза своих граждан с территории Израиля, если того потребует ситуация. Об этом заявил посол РФ Анатолий Викторов. При этом он подчеркнул, что россияне могут покинуть Израиль, несмотря на ограничения в работе аэропорта Бен-Гурион, — техническая возможность улететь сохраняется.

"Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". — Конечно, есть ограничения на работу аэропорта, но, как нам неофициально сказали, они работают в полурегулярном режиме, в том смысле, что нет никакой отмены полной рейсов".