Посол не исключил вывоза россиян из Израиля, если потребует ситуация
Россия не исключает вывоза своих граждан с территории Израиля, если того потребует ситуация. Об этом заявил посол РФ Анатолий Викторов. При этом он подчеркнул, что россияне могут покинуть Израиль, несмотря на ограничения в работе аэропорта Бен-Гурион, — техническая возможность улететь сохраняется.
"Если ситуация будет усложняться, будем принимать более радикальные меры по вывозу наших граждан, если того потребует ситуация", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24". — Конечно, есть ограничения на работу аэропорта, но, как нам неофициально сказали, они работают в полурегулярном режиме, в том смысле, что нет никакой отмены полной рейсов".
При этом в секторе Газа сейчас находится более 1200 граждан РФ, никто из них не пострадал. Как рассказала ТАСС пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, решение эвакуировать находящихся в Палестине россиян пока не принято, но списки желающих уехать готовятся. А покинуть Палестину в индивидуальном порядке практически невозможно.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Изариля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.
ТАСС / EPA / ABIR SULTAN