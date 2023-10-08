"Пропавшая" в Израиле россиянка вышла на связь и подтвердила, что находится в Москве

Россиянка Елизавета Прудникова, "пропавшая" после нападения ХАМАС на фестивале в Израиле, подтвердила информацию Лайфа о том, что находится в Москве.

"Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной всё хорошо. Я только проснулась", — написала она в одной из социальных сетей.

Девушка также выложила скриншот переписки с той самой Елизаветой Прудниковой. Оказалось, что имя пропавшей, указанное в объявлении, было написано на иврите, а не на английском. На самом деле разыскиваемую зовут Карина, а Елизавета — её сестра, оставившая свой контакт для связи.

Как писал Лайф, во время вчерашнего нападения ХАМАС на Израиль бойцы движения атаковали фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили десятки человек. В списке пропавших и заметили двух девушек с "русскими фамилиями". Однако агент Елизаветы Прудниковой — актрисы и студентки ГИТИСа — сообщил Лайфу, что она находится в России и "спит дома".