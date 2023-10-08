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8 октября, 12:52

"Пропавшая" в Израиле россиянка вышла на связь и подтвердила, что находится в Москве

Россиянка Прудникова опровергла, что была на фестивале в Израиле и попала в плен

<p>Елизавета Прудникова, с которой спутали пропавшую в Израиле девушку. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pruliii</p>

Елизавета Прудникова, с которой спутали пропавшую в Израиле девушку. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / pruliii

Россиянка Елизавета Прудникова, "пропавшая" после нападения ХАМАС на фестивале в Израиле, подтвердила информацию Лайфа о том, что находится в Москве.

"Друзья, я не знаю, что происходит. Я нахожусь дома, со мной всё хорошо. Я только проснулась", написала она в одной из социальных сетей.

Девушка также выложила скриншот переписки с той самой Елизаветой Прудниковой. Оказалось, что имя пропавшей, указанное в объявлении, было написано на иврите, а не на английском. На самом деле разыскиваемую зовут Карина, а Елизавета — её сестра, оставившая свой контакт для связи.

Как писал Лайф, во время вчерашнего нападения ХАМАС на Израиль бойцы движения атаковали фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили десятки человек. В списке пропавших и заметили двух девушек с "русскими фамилиями". Однако агент Елизаветы Прудниковой — актрисы и студентки ГИТИСа — сообщил Лайфу, что она находится в России и "спит дома".

Очевидцы сняли, как участники фестиваля беззаботно веселились, пока позади высаживался десант ХАМАС

Очевидцы сняли, как участники фестиваля беззаботно веселились, пока позади высаживался десант ХАМАС

Напомним, при ракетных обстрелах Израиля со стороны ХАМАС пострадали двое граждан Белоруссии. Данных о раненых россиянах не поступало. В то же время в Палестине заявляют о 313 погибших при ударах со стороны ЦАХАЛ, ещё около 1990 ранены.

Матвей Константинов
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