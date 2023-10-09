Более 1200 россиян находятся в секторе Газа
Более 1200 граждан РФ находятся в секторе Газа. По данным SHOT, на сегодняшний момент никто из них не пострадал. Также в Посольство РФ в Израиле не поступало информации о пострадавших или пропавших без вести россиянах.
Всего в Палестине проживает более 2 тысяч россиян. Они начали обращаться в посольство с просьбой об эвакуации, дипломаты на данный момент составляют списки.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших.
ТАСС / AP / Fatima Shbair