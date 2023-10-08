Переговорщики не убедили ХАМАС отпустить хотя бы раненых израильских заложников

Переговорщики из Египта оказались бессильны в попытках убедить палестинские группировки вернуть израильтян из плена на родину. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.

"Египетские чиновники заявили, что их переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить раненых израильских заложников", — говорится в публикации.