Переговорщики не убедили ХАМАС отпустить хотя бы раненых израильских заложников
WSJ: Палестинские группировки отказались выпускать израильских заложников
Переговорщики из Египта оказались бессильны в попытках убедить палестинские группировки вернуть израильтян из плена на родину. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на египетских чиновников.
"Египетские чиновники заявили, что их переговорщики не смогли убедить палестинские группировки отпустить раненых израильских заложников", — говорится в публикации.
Там добавляется, что глава американского Госдепа Энтони Блинкен тоже не смог добиться деэскалации палестино-израильского конфликта, хотя политик звонил своим коллегам в регионе.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. В ХАМАС заявили, что взяли в плен высокопоставленных офицеров армии Израиля. Всего похищенными палестинцами числится не менее 100 человек.
ТАСС / АР / Hatem Ali