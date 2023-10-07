В ХАМАС заявили, что взяли в плен высокопоставленных офицеров армии Израиля

Бойцам ХАМАС удалось взять в плен высокоранговых офицеров армии Израиля. Об этом заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, его слова приводит телеканал Al-Jazeera.

Газета Haaretz пишет, что среди мирного населения израильских населённых пунктов Беэри и Офаким есть заложники, которых удерживают в собственных домах. Ведутся переговоры по их освобождению.