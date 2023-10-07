В ХАМАС заявили, что взяли в плен высокопоставленных офицеров армии Израиля
Бойцам ХАМАС удалось взять в плен высокоранговых офицеров армии Израиля. Об этом заявил замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, его слова приводит телеканал Al-Jazeera.
"Мы пленили большое число израильтян, включая высокопоставленных офицеров", — сообщил аль-Арури.
Газета Haaretz пишет, что среди мирного населения израильских населённых пунктов Беэри и Офаким есть заложники, которых удерживают в собственных домах. Ведутся переговоры по их освобождению.
Напомним, с самого утра 7 октября ХАМАС с территории сектора Газа начал наносить ракетные удары по Тель-Авиву и южной части Израиля, а бойцы движения начали проникать на территорию страны. Там объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а в ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". В Израиле ввели чрезвычайное положение. Тем временем в США уже собираются помочь союзнику. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, Вашингтон работает над выделением Израилю всего необходимого.
Getty Images / Anadolu Agency / Abed Rahim Khatib