Жители Израиля массово скупают продукты в магазинах на фоне эскалации
Жители Тель-Авива массово скупают хлеб, молоко и яйца на фоне эскалации
С полок израильских магазинов пропали хлеб, молоко, яйца и другие продукты. Об этом в социальной сети X пишут местные жители. Это может быть связано с рекомендацией подготовить запас еды на случай аварийной ситуации, которую власти Израиля дали гражданам.
На полках магазинов в Израиле нет хлеба, яиц и молока. Видео © X / Black hat
Ранее Лайф писал, что при ракетных обстрелах в Израиле пострадали двое граждан Белоруссии, при этом данных о раненых россиянах нет. Также известно, что боевики ХАМАС похитили не менее 100 израильтян. Ещё около 750 граждан еврейского государства числятся пропавшими без вести. При этом Палестина сообщает о 313 погибших при ударах по сектору Газа, около 1990 граждан оказались ранены. С израильской стороны количество погибших превысило 600 человек, пострадало более двух тысяч. Израилю сочувствует всё мировое сообщество, в Москве люди несут цветы к зданию посольства.
X / Black hat