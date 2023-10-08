Жители Израиля массово скупают продукты в магазинах на фоне эскалации

С полок израильских магазинов пропали хлеб, молоко, яйца и другие продукты. Об этом в социальной сети X пишут местные жители. Это может быть связано с рекомендацией подготовить запас еды на случай аварийной ситуации, которую власти Израиля дали гражданам.