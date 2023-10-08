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8 октября, 16:06

Жители Израиля массово скупают продукты в магазинах на фоне эскалации

Жители Тель-Авива массово скупают хлеб, молоко и яйца на фоне эскалации

С полок израильских магазинов пропали хлеб, молоко, яйца и другие продукты. Об этом в социальной сети X пишут местные жители. Это может быть связано с рекомендацией подготовить запас еды на случай аварийной ситуации, которую власти Израиля дали гражданам.

На полках магазинов в Израиле нет хлеба, яиц и молока. Видео © X / Black hat

Израиль готовится эвакуировать города вблизи границы с Ливаном

Израиль готовится эвакуировать города вблизи границы с Ливаном

Ранее Лайф писал, что при ракетных обстрелах в Израиле пострадали двое граждан Белоруссии, при этом данных о раненых россиянах нет. Также известно, что боевики ХАМАС похитили не менее 100 израильтян. Ещё около 750 граждан еврейского государства числятся пропавшими без вести. При этом Палестина сообщает о 313 погибших при ударах по сектору Газа, около 1990 граждан оказались ранены. С израильской стороны количество погибших превысило 600 человек, пострадало более двух тысяч. Израилю сочувствует всё мировое сообщество, в Москве люди несут цветы к зданию посольства.

Обложка ©

X / Black hat

Юрий Лысенко
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