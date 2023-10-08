Израиль готовится эвакуировать города вблизи границы с Ливаном
МО Израиля распорядилось готовиться к эвакуации городов на границе с Ливаном
Министр обороны Израиля Йоав Галант распорядился готовиться к эвакуации населённых пунктов рядом с границей Ливана, сообщает газета Haaretz.
"Министр обороны Галант отдаёт приказ готовиться к эвакуации населённых пунктов вблизи границы с Ливаном", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что при ракетных обстрелах в Израиле пострадали двое граждан Белоруссии, при этом данных о раненых россиянах нет. Также известно, что боевики ХАМАС похитили не менее 100 израильтян. Ещё около 750 граждан еврейского государства числятся пропавшими без вести. При этом Палестина сообщает о 313 погибших при ударах по сектору Газа, около 1990 граждан оказались ранены. С израильской стороны количество погибших превысило 600 человек, пострадало более двух тысяч. Израилю сочувствует всё мировое сообщество, в Москве люди несут цветы к зданию посольства.
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