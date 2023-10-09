"Проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой": Мать Пригожина не хочет уезжать из Израиля

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не может уговорить свою мать уехать из Израиля, где происходит вооружённое противостояние с ХАМАС. Он подчеркнул, что переживает о родственниках, которые оказались в эпицентре конфликта.

"Мама никуда не полетит. Проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой. Она живёт там 33 года, для неё всё это привычно. Она нормально себя чувствует. Ситуация сложная, у меня сёстры и братья живут на границе, в этом смысле есть беспокойство!" — отметил Пригожин в беседе с телеканалом "360".

Пригожин добавил, что сейчас пытаются поджечь Ближний Восток, а если спичка зажигается, значит, это кому-то нужно. Также продюсер возмутился убийством 260 участников музыкального фестиваля Nature Party и вспомнил в связи с этим знаменитое высказывание президента России Владимира Путина.