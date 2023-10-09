"Проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой": Мать Пригожина не хочет уезжать из Израиля
Иосиф Пригожин заявил, что не может уговорить мать покинуть Израиль
Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин не может уговорить свою мать уехать из Израиля, где происходит вооружённое противостояние с ХАМАС. Он подчеркнул, что переживает о родственниках, которые оказались в эпицентре конфликта.
"Мама никуда не полетит. Проще с ХАМАС договориться, чем с моей мамой. Она живёт там 33 года, для неё всё это привычно. Она нормально себя чувствует. Ситуация сложная, у меня сёстры и братья живут на границе, в этом смысле есть беспокойство!" — отметил Пригожин в беседе с телеканалом "360".
Пригожин добавил, что сейчас пытаются поджечь Ближний Восток, а если спичка зажигается, значит, это кому-то нужно. Также продюсер возмутился убийством 260 участников музыкального фестиваля Nature Party и вспомнил в связи с этим знаменитое высказывание президента России Владимира Путина.
"Я согласен с высказыванием Владимира Путина: террористов нужно мочить в сортире. Взяли и уничтожили, не договариваясь. Вот это моё мнение", — подчеркнул Путин.
Как сообщал Лайф, 7 октября территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут потери: известно о 800 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. По последним данным, Армия обороны Израиля вернула контроль над всеми населёнными пунктами на границе с Газой, после этого она перешла в наступление.
Агентство городских новостей "Москва" / Артур Новосильцев