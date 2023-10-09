Место проведения фестиваля в Израиле сняли с высоты птичьего полёта после бойни ХАМАС с 260 убитыми

Место проведения фестиваля Nature Party в Израиле, где нашли тела 260 убитых участников после нападения ХАМАС, сняли с высоты птичьего полёта. Видео с дрона отчётливо указывает на следы вчерашней трагедии.

Место проведения фестиваля в Израиле, где ХАМАС убило 260 человек, сняли с дрона. Видео © X / HumanDilemma

На кадрах видно сотни брошенных у обочины дороги машин, до которых застигнутые врасплох участники вечеринки не успели добежать. Некоторые автомобили разбиты, сожжены и сильно покорёжены. На видео попал и главный шатёр, под которым нашли большую частью тел убитых. Земля вокруг места проведения фестиваля выжжена.