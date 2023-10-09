Место проведения фестиваля в Израиле сняли с высоты птичьего полёта после бойни ХАМАС с 260 убитыми
Место проведения фестиваля в Израиле, где ХАМАС убило 260 человек, сняли с дрона
Место проведения фестиваля Nature Party в Израиле, где нашли тела 260 убитых участников после нападения ХАМАС, сняли с высоты птичьего полёта. Видео с дрона отчётливо указывает на следы вчерашней трагедии.
Место проведения фестиваля в Израиле, где ХАМАС убило 260 человек, сняли с дрона. Видео © X / HumanDilemma
На кадрах видно сотни брошенных у обочины дороги машин, до которых застигнутые врасплох участники вечеринки не успели добежать. Некоторые автомобили разбиты, сожжены и сильно покорёжены. На видео попал и главный шатёр, под которым нашли большую частью тел убитых. Земля вокруг места проведения фестиваля выжжена.
Напомним, в ходе атаки на Израиль бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Ими было похищено около 40 человек, среди которых, как сообщалось, могут быть россиянки. Предполагалось, что одна из них — некая актриса из России Елизавета Прудникова, но эта информация не подтвердилась. Девушка вышла на связь и сообщила, что находится в Москве. К настоящему моменту 260 участников фестиваля нашли убитыми в пустыне.
X / HumanDilemma