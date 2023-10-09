Стало известно о трёх иностранцах, пропавших после бойни ХАМАС на фестивале в Израиле

Трое граждан Бразилии числятся пропавшими без вести после бойни радикального палестинского движения ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party на юге Израиля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел южноамериканской страны.

"Посольство в Тель-Авиве к настоящему моменту сообщило о трёх пропавших без вести бразильцев и одном раненом, все они имеют двойное гражданство и присутствовали на музыкальном фестивале в южном районе Израиля менее чем в 20 километрах от сектора Газа", — сказано в заявлении на сайте ведомства.

Первые секунды после нападения ХАМАС на участников фестиваля Nature Party на юге Израиля. Видео © X / Anahat