Стало известно о трёх иностранцах, пропавших после бойни ХАМАС на фестивале в Израиле
Трое граждан Бразилии пропали после нападения ХАМАС на фестиваль в Израиле
Трое граждан Бразилии числятся пропавшими без вести после бойни радикального палестинского движения ХАМАС на музыкальном фестивале Nature Party на юге Израиля. Об этом сообщило Министерство иностранных дел южноамериканской страны.
"Посольство в Тель-Авиве к настоящему моменту сообщило о трёх пропавших без вести бразильцев и одном раненом, все они имеют двойное гражданство и присутствовали на музыкальном фестивале в южном районе Израиля менее чем в 20 километрах от сектора Газа", — сказано в заявлении на сайте ведомства.
Первые секунды после нападения ХАМАС на участников фестиваля Nature Party на юге Израиля. Видео © X / Anahat
Раненый бразилец сегодня был выписан из больницы, его состояние удовлетворительное. Страна намерена эвакуировать своих граждан из Израиля. Посольство на данный момент собрало в режиме онлайн данные примерно о тысяче граждан Бразилии, которые являются туристами, находящимися в Тель-Авиве и Иерусалиме.
Напомним, в ходе вчерашней атаки на Израиль бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Ими были похищены около 40 человек, среди которых, как сообщалось, могут быть россиянки. Предполагалось, что одна из них — некая актриса из России Елизавета Прудникова, но эта информация не подтвердилась. Девушка вышла на связь и сообщила, что находится в Москве. К настоящему моменту 260 участников фестиваля нашли убитыми в пустыне.
X / Anahat