Около 260 участников фестиваля электронной музыки в Израиле нашли убитыми в пустыне
Jerusalem Post: 260 тел нашли на месте проведения фестиваля в Израиле
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На месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party под открытым небом в кибуце Реим на юге Израиля обнаружено уже по меньшей мере 260 тел участников. Об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на добровольческую организацию ЗАКА.
В момент нападения палестинской радикальной группировки ХАМАС вечеринка была в самом разгаре. Многих участников расстреляли, число погибших может ещё вырасти.
Напомним, в ходе вчерашней атаки на Израиль бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Ими были похищены около 40 человек, среди которых, как сообщалось, могут быть россиянки. Предполагалось, что одна из них — некая актриса из России Елизавета Прудникова, но эта информация не подтвердилась. Девушка вышла на связь и сообщила, что находится в Москве.