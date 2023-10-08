Десятки тел нашли на месте проведения фестиваля в Израиле, среди них — известный футболист
Десятки тел нашли на месте проведения музыкального фестиваля в Израиле
Тела, найденные на месте расстрела фестиваля в Израиле. Обложка © X (ранее Twitter) / Bloomberg Whistleblower
На месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле нашли десятки тел расстрелянных посетителей. Как пишет SHOT, среди них — известный в стране футболист Лиор Асулин.
Тело, найденное на месте расстрела фестиваля в Израиле. Обложка © X (ранее Twitter) / Bloomberg Whistleblower
Асулин считался одним из самых результативных нападающих местной Премьер-лиги. За свою карьеру спортсмен успел сыграть во множестве израильских клубов.
Напомним, в ходе вчерашней атаки на Израиль бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек, среди которых, предварительно, есть россиянки. Предполагалось, что одна из них — некая актриса из России Елизавета Прудникова, но эта информация не подтвердилась. Девушка также сообщила, что находится в Москве.