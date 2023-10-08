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8 октября, 14:04
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Десятки тел нашли на месте проведения фестиваля в Израиле, среди них — известный футболист

Десятки тел нашли на месте проведения музыкального фестиваля в Израиле

<p>Тела, найденные на месте расстрела фестиваля в Израиле. Обложка © <a href="https://twitter.com/bloombergblower" target="_blank" rel="noopener noreferrer">X (ранее Twitter)</a> / Bloomberg Whistleblower</p>

Тела, найденные на месте расстрела фестиваля в Израиле. Обложка © X (ранее Twitter) / Bloomberg Whistleblower

На месте проведения фестиваля электронной музыки Nature Party в Израиле нашли десятки тел расстрелянных посетителей. Как пишет SHOT, среди них — известный в стране футболист Лиор Асулин.

Тело, найденное на месте расстрела фестиваля в Израиле. Обложка © X (ранее Twitter) / Bloomberg Whistleblower

Тело, найденное на месте расстрела фестиваля в Израиле. Обложка © X (ранее Twitter) / Bloomberg Whistleblower

Асулин считался одним из самых результативных нападающих местной Премьер-лиги. За свою карьеру спортсмен успел сыграть во множестве израильских клубов.

Очевидцы сняли, как участники фестиваля беззаботно веселились, пока позади высаживался десант ХАМАС

Очевидцы сняли, как участники фестиваля беззаботно веселились, пока позади высаживался десант ХАМАС

Напомним, в ходе вчерашней атаки на Израиль бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Они похитили около 40 человек, среди которых, предварительно, есть россиянки. Предполагалось, что одна из них — некая актриса из России Елизавета Прудникова, но эта информация не подтвердилась. Девушка также сообщила, что находится в Москве.

Матвей Константинов
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