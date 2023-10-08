В Израиле пропал 27-летний россиянин, работавший на злополучном фестивале Nature Party
Mash: 27-летний россиянин Андрей Козлов без вести пропал на юге Израиля
Пропавший в Израиле россиянин Андрей Козлов. Обложка © t.me / Mash
В южной части Израиля без вести пропал гражданин России. Предварительно, известно, что это 27-летний Андрей Козлов родом из Сестрорецка. Он был одним из охранников музыкального фестиваля Nature Party, где нашли множество убитых гражданских. Об этом сообщил Mash.
Последние сообщения пропавшего в Израиле Андрея Козлова. Видео © t.me / Mash
Молодой человек обучался в политехническом университете Петербурга, но в августе 2022 года принял решение уехать в Израиль по программе репатриации и собирался научиться 3D-дизайну в Тель-Авиве. Именно там он и жил в последнее время, подрабатывая в ресторане. А несколько недель тому назад парню предложили подработку в охране музыкального фестиваля, и он не стал отказываться.
Во время атаки ХАМАС он вместе со множеством других спасавшихся от вооружённых бойцов людей прятался в металлических контейнерах и среди кустов. В последний раз связь с ним была 7 октября около девяти утра. Он сообщил, что находится в ужасной ситуации, окружён террористами и не знает, что ему делать.
Напомним, в ходе вчерашней атаки на Израиль бойцы ХАМАС напали на фестиваль электронной музыки Nature Party. Ими были похищены около 40 человек, среди которых, как сообщалось, могут быть россиянки. Предполагалось, что одна из них — некая актриса из России Елизавета Прудникова, но эта информация не подтвердилась. Девушка сама вышла на связь и сообщила, что находится в Москве.