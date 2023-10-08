В Израиле пропал 27-летний россиянин, работавший на злополучном фестивале Nature Party

В южной части Израиля без вести пропал гражданин России. Предварительно, известно, что это 27-летний Андрей Козлов родом из Сестрорецка. Он был одним из охранников музыкального фестиваля Nature Party, где нашли множество убитых гражданских. Об этом сообщил Mash.

Последние сообщения пропавшего в Израиле Андрея Козлова. Видео © t.me / Mash

Молодой человек обучался в политехническом университете Петербурга, но в августе 2022 года принял решение уехать в Израиль по программе репатриации и собирался научиться 3D-дизайну в Тель-Авиве. Именно там он и жил в последнее время, подрабатывая в ресторане. А несколько недель тому назад парню предложили подработку в охране музыкального фестиваля, и он не стал отказываться.