Огненный ад: Появились ужасающие кадры из Иерусалима после ударов возмездия Израиля

Армия обороны Израиля в ответ на обстрелы Тель-Авива нанесла новые удары по сектору Газа. На опубликованных в Сети кадрах, в том числе из Иерусалима, видно, что мощные взрывы яркими вспышками раздались посреди жилой застройки, подняв в воздух тысячи кубометров пыли.

Израиль нанёс удары по сектору Газа. Видео © X / GazaUnderAttack / Imran Afzal Raja / MN TIMES

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за время конфликта ЦАХАЛ уничтожила на территории противника 159 жилых домов, в том числе четыре высотки: "Палестина", "Аль-Хашим", "Ваттан" и "Аль-Аклук". При этом местное население не получало предупреждений о предстоящих атаках.