Огненный ад: Появились ужасающие кадры из Иерусалима после ударов возмездия Израиля
ЦАХАЛ нанесла новые авиаудары по сектору Газа в ответ на обстрелы Израиля
Удары по Газе 8 октября. Обложка © ТАСС / AP / Fatima Shbair
Армия обороны Израиля в ответ на обстрелы Тель-Авива нанесла новые удары по сектору Газа. На опубликованных в Сети кадрах, в том числе из Иерусалима, видно, что мощные взрывы яркими вспышками раздались посреди жилой застройки, подняв в воздух тысячи кубометров пыли.
Израиль нанёс удары по сектору Газа. Видео © X / GazaUnderAttack / Imran Afzal Raja / MN TIMES
По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за время конфликта ЦАХАЛ уничтожила на территории противника 159 жилых домов, в том числе четыре высотки: "Палестина", "Аль-Хашим", "Ваттан" и "Аль-Аклук". При этом местное население не получало предупреждений о предстоящих атаках.
Авиаудары также повредили систему водоснабжения сектора Газа. Свыше 400 тысяч человек начали испытывать проблемы с удовлетворением бытовых потребностей, уверены в ООН. Усугубляют ситуацию перебои с электричеством, которые в ближайшие дни могут привести к полному отключению света.
За время конфликта ЦАХАЛ нанесла удар по 800 целям в секторе Газа. В перекрестье прицела попали также две мечети, где располагались штабы ХАМАС. Жертвами обстрелов стали 413 человек, 78 из которых дети. В ответ палестинские радикалы атаковали международный аэропорт Бен-Гурион.