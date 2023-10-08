Авиация Израиля ударила по двум мечетям с силами ХАМАС в секторе Газа
Израильские ВВС в ночь на воскресенье нанесли удар по двум мечетям в секторе Газа, которые использовались силами ХАМАС для проведения субботних атак. Палестинские группировки не впервые размещают свои военные центры в религиозных сооружениях, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
"ХАМАС продолжает свою террористическую деятельность внутри сектора Газа, эксплуатирует религиозные объекты и намеренно размещает свои военные активы вблизи гражданского населения", — сказано в заявлении.
Ответные удары по палестинцам наносятся Израилем в рамках операции "Железные мечи", о начале которой Иерусалим объявил днём ранее. Её первая фаза, подразумевавшая уничтожение большей части проникших в страну палестинцев, уже завершилась.
Напомним, что Израиль считает ответственным за эскалацию конфликта Тегеран. А вот экс-президент США Дональд Трамп увидел в происходящем след американского доллара. Между тем сторону Иерусалима в бойне заняли НАТО и Украина, а вот Иран и "Талибан" выразили поддержку ХАМАС.
ТАСС / AP / Fatima Shbair