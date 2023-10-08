Авиация Израиля ударила по двум мечетям с силами ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС в ночь на воскресенье нанесли удар по двум мечетям в секторе Газа, которые использовались силами ХАМАС для проведения субботних атак. Палестинские группировки не впервые размещают свои военные центры в религиозных сооружениях, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.