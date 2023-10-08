Истребители ВВС Израиля нанесли удар по ракетному командному центру ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала с истребителей командный центр ракетных систем ХАМАС и командный пост радикальной группировки "Исламский джихад" в рамках операции "Железные мечи" в секторе Газа.

"Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удар по оперативному командному центру ракетных систем, принадлежащему боевикам террористической организации ХАМАС, и по оперативному командному посту, принадлежащему террористической организации "Исламский джихад", — сказано в заявлении в телеграм-канале ВС еврейского государства.