Истребители ВВС Израиля нанесли удар по ракетному командному центру ХАМАС
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала с истребителей командный центр ракетных систем ХАМАС и командный пост радикальной группировки "Исламский джихад" в рамках операции "Железные мечи" в секторе Газа.
"Истребители Армии обороны Израиля также нанесли удар по оперативному командному центру ракетных систем, принадлежащему боевикам террористической организации ХАМАС, и по оперативному командному посту, принадлежащему террористической организации "Исламский джихад", — сказано в заявлении в телеграм-канале ВС еврейского государства.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля убито 250 человек и 1,5 тысячи ранены.