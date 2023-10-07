Белый дом опроверг обвинения в финансировании атаки ХАМАС на Израиль

Размороженные Соединёнными Штатами в рамках сделки по заключённым активы Ирана никак не связаны с субботней атакой ХАМАС на Израиль. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Так он отреагировал на обвинения со стороны сенатора Рики Скотта, который заподозрил администрацию в спонсировании боевых действий на Ближнем Востоке. По словам Бейтса, полученные денежные средства Тегеран может тратить на строго определённые цели исключительно гуманитарного характера.