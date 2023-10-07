Белый дом опроверг обвинения в финансировании атаки ХАМАС на Израиль
Размороженные Соединёнными Штатами в рамках сделки по заключённым активы Ирана никак не связаны с субботней атакой ХАМАС на Израиль. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.
Так он отреагировал на обвинения со стороны сенатора Рики Скотта, который заподозрил администрацию в спонсировании боевых действий на Ближнем Востоке. По словам Бейтса, полученные денежные средства Тегеран может тратить на строго определённые цели исключительно гуманитарного характера.
"Ни цента не было потрачено. Они не идут правительству Ирана. Их можно тратить только на определённые товары гуманитарного характера, такие как еда и медикаменты", — парировал представитель Белого дома.
По версии Израиля, именно Иран несёт всю ответственность за атаку палестинских группировок. При этом Тегеран лишь выразил поддержку ХАМАС, пожелав бойцам движения успешного завершения освободительной операции.
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