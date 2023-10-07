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7 октября, 20:26

"Талибан"* решил "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС

JP: "Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить афганских военных в Израиль

Движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль. Об этом сообщили в The Jerusalem Post. По данным издания, талибы намерены оказать содействие палестинским группировкам.

"Исламский Эмират Афганистан и движение "Талибан"* обратились к Ирану, Иордании и Ираку с просьбой о пропуске своих войск в Израиль, чтобы помочь ХАМАС завоевать Иерусалим", — отметили зарубежные журналисты.

Армия Израиля заявила о возврате контроля над большинством приграничных районов

Армия Израиля заявила о возврате контроля над большинством приграничных районов

Палестинцы атаковали Израиль из сектора Газа утром 7 октября. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал боевые действия борьбой с оккупантами за освобождение. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал напавшим долгую и тяжёлую войну. Тем временем число погибших израильтян в результате боестолкновений и ракетных ударов увеличилось до 250.

* Деятельность организации запрещена ООН.

Обложка ©

ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi

Илья Пушкарев
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