"Талибан"* решил "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС

Движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль. Об этом сообщили в The Jerusalem Post. По данным издания, талибы намерены оказать содействие палестинским группировкам.