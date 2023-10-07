"Талибан"* решил "завоевать Иерусалим" вместе с ХАМАС
JP: "Талибан"* призвал Иран, Ирак и Иорданию пустить афганских военных в Израиль
Движение "Талибан"* направило властям Ирана, Ирака и Иордании официальные обращения с просьбой организовать коридор для беспрепятственного прохода афганских войск в Израиль. Об этом сообщили в The Jerusalem Post. По данным издания, талибы намерены оказать содействие палестинским группировкам.
"Исламский Эмират Афганистан и движение "Талибан"* обратились к Ирану, Иордании и Ираку с просьбой о пропуске своих войск в Израиль, чтобы помочь ХАМАС завоевать Иерусалим", — отметили зарубежные журналисты.
Палестинцы атаковали Израиль из сектора Газа утром 7 октября. Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания назвал боевые действия борьбой с оккупантами за освобождение. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал напавшим долгую и тяжёлую войну. Тем временем число погибших израильтян в результате боестолкновений и ракетных ударов увеличилось до 250.
* Деятельность организации запрещена ООН.
ТАСС / AP / Ebrahim Noroozi