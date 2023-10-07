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7 октября, 20:06

Нетаньяху пригрозил ХАМАС долгой и тяжёлой войной "за этот чёрный день"

Премьер Израиля Нетаньяху: Война с ХАМАС в секторе Газа будет долгой и тяжёлой

<p>Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/netanyahu" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו</a></p>

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Twitter / Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с телеобращением к нации на фоне вторжения вооружённых формирований ХАМАС. Он заявил, что военная операция еврейского государства в секторе Газа против радикальной палестинской организации будет продолжительной и сложной.

"Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займёт время, она будет тяжёлой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим", — сказал премьер.

Он пригрозил отомстить ХАМАС "за этот чëрный день, за Израиль, за наших граждан". Нетаньяху обещал превратить все места "в этом злом городе", где скрываются боевики, в руины. Для достижения этих целей армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, подчеркнул глава государства.

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Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров.

Андрей Бражников
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