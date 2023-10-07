Нетаньяху пригрозил ХАМАС долгой и тяжёлой войной "за этот чёрный день"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с телеобращением к нации на фоне вторжения вооружённых формирований ХАМАС. Он заявил, что военная операция еврейского государства в секторе Газа против радикальной палестинской организации будет продолжительной и сложной.

"Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займёт время, она будет тяжёлой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим", — сказал премьер.