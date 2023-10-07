Нетаньяху пригрозил ХАМАС долгой и тяжёлой войной "за этот чёрный день"
Премьер Израиля Нетаньяху: Война с ХАМАС в секторе Газа будет долгой и тяжёлой
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Twitter / Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с телеобращением к нации на фоне вторжения вооружённых формирований ХАМАС. Он заявил, что военная операция еврейского государства в секторе Газа против радикальной палестинской организации будет продолжительной и сложной.
"Я сейчас обращаюсь ко всем гражданам Израиля: мы вместе в этой войне, эта война займёт время, она будет тяжёлой. Нас ожидают сложные дни, но я хочу пообещать одну вещь: с Божьей помощью, общими усилиями, благодаря нашей вере в Израиль мы победим", — сказал премьер.
Он пригрозил отомстить ХАМАС "за этот чëрный день, за Израиль, за наших граждан". Нетаньяху обещал превратить все места "в этом злом городе", где скрываются боевики, в руины. Для достижения этих целей армия Израиля немедленно задействует всю свою мощь, подчеркнул глава государства.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров.