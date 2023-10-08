Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" против ХАМАС
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Benjamin Netanyahu — בנימין נתניהו
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" против ХАМАС и уничтожении большей части сил противника на территории государства.
"В эти часы завершается первая фаза уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В то же время мы начали наступательное построение", — написал он в X.
Нетаньяху подчеркнул намерение продолжить операцию против ХАМАС "без оговорок и без передышек" до тех пор, пока цели не будут достигнуты.
Канцелярия премьера параллельно объявила о том, что Тель-Авив принял решение о прекращении подачи электроэнергии, доставки топлива и товаров в сектор Газа.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. В МИД России призвали стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, а в НАТО осудили действия палестинцев. Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших, со стороны Израиля погибших больше 300, раненых — свыше 1,5 тысячи.