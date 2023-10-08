Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о завершении первой фазы операции "Железные мечи" против ХАМАС и уничтожении большей части сил противника на территории государства.

"В эти часы завершается первая фаза уничтожением большей части сил противника, проникших на нашу территорию. В то же время мы начали наступательное построение", — написал он в X.

Нетаньяху подчеркнул намерение продолжить операцию против ХАМАС "без оговорок и без передышек" до тех пор, пока цели не будут достигнуты.