413 человек, включая 78 детей, погибли при израильских ударах по сектору Газа
Число погибших палестинцев при ударах Израиля по сектору Газа увеличилось до 413
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Количество погибших при ударах Израиля по палестинскому сектору Газа увеличилось до 413, сообщил Минздрав Палестины. Причём значительная часть из них — дети.
"413 граждан были убиты, в том числе 78 детей и 41 женщина, 2,3 тыс. получили ранения, среди них 213 детей и 140 женщин", — говорится в заявлении ведомства.
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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощи у Вашингтона. С израильской стороны известно о по меньшей мере 700 погибших, ещё более двух тысяч числятся пострадавшими.