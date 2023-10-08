413 человек, включая 78 детей, погибли при израильских ударах по сектору Газа

Количество погибших при ударах Израиля по палестинскому сектору Газа увеличилось до 413, сообщил Минздрав Палестины. Причём значительная часть из них — дети.

"413 граждан были убиты, в том числе 78 детей и 41 женщина, 2,3 тыс. получили ранения, среди них 213 детей и 140 женщин", — говорится в заявлении ведомства.