Израиль запросил военную помощь у США

В США рассматривается вопрос о предоставлении дополнительной военной помощи по запросу Израиля, о решении планируют объявить в субботу. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые направил Израиль. Я думаю, вы услышите новости на этот счёт сегодня", — сказал госсекретарь.