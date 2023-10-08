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8 октября, 14:06

Израиль запросил военную помощь у США

Блинкен: США сегодня намерены объявить о дополнительной военной помощи Израилю

В США рассматривается вопрос о предоставлении дополнительной военной помощи по запросу Израиля, о решении планируют объявить в субботу. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN.

"Мы рассматриваем конкретные дополнительные запросы, которые направил Израиль. Я думаю, вы услышите новости на этот счёт сегодня", сказал госсекретарь.

В США указали на полный провал израильской разведки после палестинской атаки

В США указали на полный провал израильской разведки после палестинской атаки

Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе в состояние войны.

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ТАСС / АР / Ohad Zwigenberg

Юрий Лысенко
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