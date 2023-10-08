В США указали на полный провал израильской разведки после палестинской атаки
NYT: Разведка Израиля была застигнута врасплох методами наступления членов ХАМАС
Атака палестинского движения ХАМАС оказалась неожиданной для разведки Израиля, радикалы смогли легко попасть на территорию страны. Об этом пишет New York Times со ссылкой на анонимного чиновника из военного круга.
"Нападение ХАМАС в субботу застало врасплох сотрудников израильской разведки, особенно методы, которые боевики использовали, чтобы проникнуть [на территорию] Израиля и покинуть [её]", — говорится в тексте.
Израиль располагал данными, что ХАМАС ведёт подготовку наступательной операции, но это были отрывочные сведения, которые не представляли единой картины. В публикации отмечается, что теперь израильская сторона может поменять свой подход к сектору Газа, как вариант — будет организовано масштабное вторжение туда и жестокое подавление деятельности террористических ячеек.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ в ответ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Власти еврейского государства ввели чрезвычайное положение. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и ещё около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе в состояние войны.
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