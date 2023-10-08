В США указали на полный провал израильской разведки после палестинской атаки

Атака палестинского движения ХАМАС оказалась неожиданной для разведки Израиля, радикалы смогли легко попасть на территорию страны. Об этом пишет New York Times со ссылкой на анонимного чиновника из военного круга.

"Нападение ХАМАС в субботу застало врасплох сотрудников израильской разведки, особенно методы, которые боевики использовали, чтобы проникнуть [на территорию] Израиля и покинуть [её]", — говорится в тексте.