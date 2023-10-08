"Чёрный день в истории страны": В Израиле сравнили атаку ХАМАС с Войной Судного дня

В Израиле полным ходом проводятся мобилизация и набор добровольцев в армию, местные жители сдают кровь для пострадавших и проводят сборы на нужды армии. Об этом рассказала жительница Хадеры (город в центральной части страны) Юлия в беседе с корреспондентом "Газеты.ru", которая оказалась в Израиле до атаки ХАМАС и сейчас находится в Ашкелоне.

"Очень много добровольцев, которые хотят помочь своей стране. Многие люди сдают кровь для раненых, привозят необходимые вещи и продовольствие для солдат. Сейчас многих детей моих друзей, которых я знаю с рождения, призвали на службу. Очень страшно за них", — поделилась Юлия.

Самые кошмарные и немыслимые сценарии развития событий стали явью 7 октября, продолжила собеседница издания, и народ Израиля оказался к ним совершенно не готов. Подобных испытаний на долю жителей страны ещё не выпадало, многие сравнивают ситуацию с Войной Судного дня в 1973-м (военный конфликт Союза арабских государств и Израиля) или 11 сентября 2001 года в США (в этот день угнанные террористами пассажирские самолёты врезались в башни-близнецы в Нью-Йорке). 7 октября останется чёрным днём в израильской истории, и многим не суждено пережить этот конфликт.

Юлия отметила, что каждые два часа становится известно о новых погибших и пострадавших: согласно актуальным данным, погибло уже более 600 человек, более 2000 ранено, а 750 числятся пропавшими без вести. Местные СМИ солидарны в том, что цифры продолжат неумолимо расти, пока на территории Израиля остаются бойцы ХАМАС.

Также девушка сообщила, что целые семейства, которые жили в кибуцах (сельхозкоммунах) около Газы, оказались в плену у террористов. В дополнение она озвучила мнение насчёт того, почему так много палестинских ракет за последние сутки поразили жилые объекты. По её словам, прославленная израильская ПРО "Железный купол" — вовсе не волшебное средство от ракет, а механизм со своими особенностями работы. Одной из таких является корреляция между эффективностью защиты и количеством выпущенных по Израилю ракет: чем больше ракет выпущено, тем больше долетят до цели. А 7 октября ХАМАС запустил более 5000 снарядов. Купол работает, но не способен отразить каждую атаку.

Жительница Хадеры описала обстановку на границе Израиля с Ливаном: сейчас там тоже неспокойно, людей из нескольких населённых пунктов попросили уехать в безопасное место. Над территорией заметили военную авиацию, местные напуганы и растеряны.