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8 октября, 17:11

Число погибших от атаки ХАМАС израильтян превысило 700 человек

Количество жертв среди израильтян после атаки ХАМАС 7 октября выросло до 700 человек. Об этом говорится в сообщении государственной телерадиокомпании Kan.

"По меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения", сообщает Kan.

Чиновники Израиля убеждены, что цифры продолжат увеличиваться: подсчёт погибших всё ещё не окончен, а многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.

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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощи у Вашингтона. Известно о 313 погибших и около 1990 пострадавших с палестинской стороны.

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ТАСС / ZUMA

Юрий Лысенко
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