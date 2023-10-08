Число погибших от атаки ХАМАС израильтян превысило 700 человек
Количество жертв среди израильтян после атаки ХАМАС 7 октября выросло до 700 человек. Об этом говорится в сообщении государственной телерадиокомпании Kan.
"По меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения", — сообщает Kan.
Чиновники Израиля убеждены, что цифры продолжат увеличиваться: подсчёт погибших всё ещё не окончен, а многие из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. Позже Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощи у Вашингтона. Известно о 313 погибших и около 1990 пострадавших с палестинской стороны.
ТАСС / ZUMA