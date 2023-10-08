Число погибших от атаки ХАМАС израильтян превысило 700 человек

Количество жертв среди израильтян после атаки ХАМАС 7 октября выросло до 700 человек. Об этом говорится в сообщении государственной телерадиокомпании Kan.

"По меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения", — сообщает Kan.