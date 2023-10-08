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8 октября, 16:59

Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой ХАМАС

Президент США Джо Байден распорядился помочь Израилю, в котором идут ожесточённые бои с радикальной организацией ХАМАС, сообщил Белый дом.

"Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", — говорится в заявлении.

Однако в Белом доме не стали уточнять, о помощи какого рода и в каком объёме идёт речь.

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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.

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Александра Мышляева
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