Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой ХАМАС
Президент США Джо Байден распорядился помочь Израилю, в котором идут ожесточённые бои с радикальной организацией ХАМАС, сообщил Белый дом.
"Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", — говорится в заявлении.
Однако в Белом доме не стали уточнять, о помощи какого рода и в каком объёме идёт речь.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.
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