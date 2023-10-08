Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю в связи с атакой ХАМАС

Президент США Джо Байден распорядился помочь Израилю, в котором идут ожесточённые бои с радикальной организацией ХАМАС, сообщил Белый дом.

"Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", — говорится в заявлении.

Однако в Белом доме не стали уточнять, о помощи какого рода и в каком объёме идёт речь.