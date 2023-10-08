Эрдоган назвал единственный способ урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к прекращению насилия в палестино-израильском конфликте. Он заявил об этом на открытии сирийской православной церкви Мор Ефрем в Стамбуле 8 октября. Его слова, что снижение напряжённости возможно только при независимости Палестины, публикует издание Hurriyet.