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8 октября, 16:28

Эрдоган назвал единственный способ урегулировать конфликт на Ближнем Востоке

Эрдоган: Независимость Палестины — решение ближневосточного конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал к прекращению насилия в палестино-израильском конфликте. Он заявил об этом на открытии сирийской православной церкви Мор Ефрем в Стамбуле 8 октября. Его слова, что снижение напряжённости возможно только при независимости Палестины, публикует издание Hurriyet.

"Палестинское государство со столицей в Иерусалиме, основанное в границах 1967 года, является необратимой необходимостью", — цитирует слова Эрдогана издание Hurriyet.

Десятки тел нашли на месте проведения фестиваля в Израиле, среди них — известный футболист

Десятки тел нашли на месте проведения фестиваля в Израиле, среди них — известный футболист

Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.

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Александра Мышляева
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