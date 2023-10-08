Под дымовой завесой: Израиль сняли из космоса до и после вторжения ХАМАС

Появились фото Израиля со спутника Европейского космического агентства Sentinel-2 до и после нападения ХАМАС. Космический аппарат снял районы на границе с сектором Газа.

На фото от 7 октября 2023 года видны многочисленные пожары в приграничных населённых пунктах в результате ракетных обстрелов. Небо над ними застлано дымом. Для сравнения представлен спутниковый снимок этого же района от 27 сентября.