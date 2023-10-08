Под дымовой завесой: Израиль сняли из космоса до и после вторжения ХАМАС
Появились спутниковые снимки Израиля до и после нападения ХАМАС
Израиль 27 сентября 2023 года и 7 октября 2023 года (слева направо). Обложка © X / Tarik Salama
Появились фото Израиля со спутника Европейского космического агентства Sentinel-2 до и после нападения ХАМАС. Космический аппарат снял районы на границе с сектором Газа.
Израиль на границе сектора Газа 7 октября 2023 года. Фото © EOBrowser Sentinel-2
Израиль на границе сектора Газа 7 октября 2023 года. Фото © EOBrowser Sentinel-2
На фото от 7 октября 2023 года видны многочисленные пожары в приграничных населённых пунктах в результате ракетных обстрелов. Небо над ними застлано дымом. Для сравнения представлен спутниковый снимок этого же района от 27 сентября.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.