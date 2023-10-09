ХАМАС заявило о ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве

Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" — заявило о запуске ракеты в сторону израильского международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.

"Бригады Изэддина аль-Кассема" подвергли ракетному обстрелу аэропорт Бен-Гурион в ответ на продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома", — сказано в телеграм-канале радикалов.