ХАМАС заявило о ракетном обстреле аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве
Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС — группировка "Бригады Изэддина аль-Кассема" — заявило о запуске ракеты в сторону израильского международного аэропорта Бен-Гурион в Тель-Авиве.
Запуски ракет ХАМАС в сторону Тель-Авива 8 октября. Видео © X / Mikhail Kulakov
"Бригады Изэддина аль-Кассема" подвергли ракетному обстрелу аэропорт Бен-Гурион в ответ на продолжающиеся преступления и нападения на жилые дома", — сказано в телеграм-канале радикалов.
Об ударе по Тель-Авиву пишет группировка "Сарая аль-Кудс" ("Роты Иерусалима").
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. В Израиле только на месте проведения фестиваля электронной музыки нашли убитыми 260 человек.
X / Mikhail Kulakov