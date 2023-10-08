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8 октября, 16:40

ЦАХАЛ: Армия Израиля нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по 800 целям на вражеских территориях. Об этом официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил газете Haaretz.

"ЦАХАЛ нанесла удары по примерно 800 целям", говорится в материале.

По информации представителя ЦАХАЛ, на израильских территориях всё ещё находятся радикалы, однако их удалось частично ликвидировать при попытке пробраться в сектор Газа. Он рассказал, что силы армии задействованы в Беэри, Кфар Азаре, Зикиме, Нахал Озе, Киссуфиме и других районах вблизи границы с сектором Газа.

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Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 313 погибших и около 1990 пострадавших. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / ABIR SULTAN

Александра Мышляева
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