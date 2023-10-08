ЦАХАЛ: Армия Израиля нанесла удары примерно по 800 целям в секторе Газа

Армия Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ударила по 800 целям на вражеских территориях. Об этом официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил газете Haaretz .

По информации представителя ЦАХАЛ, на израильских территориях всё ещё находятся радикалы, однако их удалось частично ликвидировать при попытке пробраться в сектор Газа. Он рассказал, что силы армии задействованы в Беэри, Кфар Азаре, Зикиме, Нахал Озе, Киссуфиме и других районах вблизи границы с сектором Газа.