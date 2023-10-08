Пригожин одним неудобным вопросом пристыдил Галкина* за бегство из России

Покинувшим Россию после начала СВО Алле Пугачёвой и Максиму Галкину* стоило воспользоваться своим авторитетом и стать культурным мостом к переговорному процессу. Так о звёздах отечественного шоу-бизнеса высказался продюсер Иосиф Пригожин в интервью kp.ru.

"Хорошо, если политики не хотят, мы как деятели культуры с деятелями культуры должны подумать, как сделать так, чтобы не гибли люди", — отметил он.

Также муж певицы Валерии вновь выразил разочарование в связи с побегом Пугачёвой и Галкина* в другую страну. Примадонна являлась своеобразным символом эпохи, и переезд показал её истинное отношение к своей родине и фанатам, уверен продюсер. А вот пародисту Пригожин задал неудобный вопрос.

"Что побудило тебя, сына военного, пойти на такой шаг? Может быть, где-то с его стороны есть какой-то косяк и его вынудили? Мы же не знаем деталей", — подытожил он в эфире радио "Комсомольская правда".

Между тем всё больше покинувших РФ знаменитостей готовят почву для возвращения былых заработков на родине. Критиковавшие СВО звёзды постепенно встраиваются на прошлые места, рекламируя свои книги, анонсируя шоу и получая кинороли.