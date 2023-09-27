Пугачёва без работы, Галкин* никому не интересен: Журналисты узнали о проблемах уехавших звёзд

Доход юмориста Максима Галкина*, который вместе с женой Аллой Пугачёвой и детьми уехал в Израиль после начала СВО, упал в три раза. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на промоутеров.

Как отметил руководитель компании "Ру-концерт" Евгений Морозов, если раньше Галкин* без проблем получал за выступление 150 тысяч евро (15,3 миллиона рублей), то сейчас в лучшем случае 50 тысяч евро (5,1 миллиона рублей). Эксперт считает, что это закономерно.

"В Европе даже самые именитые стендап-комики больше 25 тысяч евро (2,57 миллиона рублей. — Прим. Лайфа) за концерт не просят. Поэтому, скорее всего, гонорары Максима [Галкина*] будут и дальше падать", — прогнозирует Морозов.

Первое время концерты Галкина* посещали эмигрировавшие украинцы, однако теперь интерес угас, сообщает промоутер Сергей Лавров. Без работы находится и певица Алла Пугачёва. Никто не приглашает звезду выступать на корпоративах из-за слишком высоких запросов. Её гонорар составляет 350 тысяч евро, это около 36 миллионов рублей. Не каждый решится на такие траты, тем более в кризис, отмечает Морозов.

У Пугачёвой в России было несколько бизнес-проектов. Сейчас они все закрыты, однако от ИП она не избавилась. А вот Галкин* своё ИП ликвидировал.

Ранее Лайф рассказывал, как Галкин* и Пугачёва были вынуждены скромно отметить день рождения своих детей. Доходы падают, а недвижимость в России не продаётся. Например, на последние выступления шоумена в немецких городах Альтэттинг и Оффенбург продали менее половины билетов. Люди подшучивают над юмористом, якобы ему придётся объездить весь земной шар, чтобы продолжать зарабатывать на русскоязычных эмигрантах.