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7 сентября, 22:21

Галкину* позволят выступить в Казахстане

Власти Казахстана разрешили Галкину* провести концерты в Астане и Алма-Ате

Признанный иноагентом комик и пародист Максим Галкин* проведёт запланированные на октябрь концерты в Астане и Алма-Ате. Выступления артиста были одобрены местными властями, сообщил продюсер Алексей Пучков.

"Концерты Максима Галкина* в Казахстане всё-таки состоятся", — написал организатор мероприятий в соцсетях.

Пучков добавил, что 8 октября артист выступит в Центральном концертном зале "Казахстан" в столице страны. На следующий день Галкин* выйдет на сцену Дворца республики в Алма-Ате.

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Ранее комик жаловался, что власти Казахстана всячески препятствуют проведению его выступлений в республике на государственном уровне. Однако Астана ловко парировала претензии артиста, аргументировав свои действия забитым графиком залов. А между тем концерты Галкина* начали отменяться на территории Прибалтики, рассказывал Лайф.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Пушкарев
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