Концерты Максима Галкина* начали отменять в Эстонии

В Таллине отменили концерт юмориста Максима Галкина*, назначенный на 15 сентября. Об этом говорится на сайте эстонской площадки Alexela Kontserdimaja.

"К сожалению, выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 года в Таллине, отменяется", — говорится в сообщении.

При этом тем, кто уже купил билеты, предлагается обменять их на шоу Тилля Линдеманна, которое состоится 2 декабря, или сдать в обмен на деньги. Причины отмены концерта Галкина* не уточняются.

Ранее Лайф рассказывал, что Галкин* пытается удалить из Сети видео своих антироссийских высказываний. Всё дело в том, что доходы шоумена сильно упали, на его концерты за рубежом едва ли набирается половина залов.