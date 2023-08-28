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28 августа, 12:42

Концерты Максима Галкина* начали отменять в Эстонии

Alexela Kontserdimaja: Концерт Максима Галкина* в Таллине 15 сентября отменён

В Таллине отменили концерт юмориста Максима Галкина*, назначенный на 15 сентября. Об этом говорится на сайте эстонской площадки Alexela Kontserdimaja.

"К сожалению, выступление Максима Галкина*, запланированное на 15 сентября 2023 года в Таллине, отменяется", говорится в сообщении.

При этом тем, кто уже купил билеты, предлагается обменять их на шоу Тилля Линдеманна, которое состоится 2 декабря, или сдать в обмен на деньги. Причины отмены концерта Галкина* не уточняются.

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Ранее Лайф рассказывал, что Галкин* пытается удалить из Сети видео своих антироссийских высказываний. Всё дело в том, что доходы шоумена сильно упали, на его концерты за рубежом едва ли набирается половина залов.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

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LIFE / Александр Арутюнов

Никита Никонов
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