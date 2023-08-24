Звёздный адвокат объяснил, почему Пугачёва и Галкин* никогда не разведутся

Статус иноагента у шоумена Максима Галкина* сохранит его брак с российской и советской певицей Аллой Пугачёвой. Уверенность по этому поводу выразил звёздный адвокат Андрей Алёшкин, комментируя предсказание парапсихолога Джулии Лу про развод артистов из-за конфликта в связи с переездом в Израиль.

"Очень рад, что это никогда не произойдёт. Дело в том, что пресловутый развод зависит от раздела имущества, а, как мы понимаем, продать что-то в России иноагентам очень сложно", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Для этого, продолжил адвокат, нужен человек, которому можно довериться, а Пугачёва — самый близкий человек для Галкина*. Юморист зависит от своей супруги, поэтому никуда от неё не денется, добавил Алёшкин.

О предполагаемом разрыве Галкина* и Пугачёвой после начала СВО говорили и ранее. Так, актриса Яна Поплавская утверждала, что звёздная пара может расстаться, из-за чего Примадонна вернётся в Россию. Однако адвокат Алёшкин не разделил её прогноза.