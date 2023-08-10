Косметолог объяснила, почему у Аллы Пугачёвой теперь "лицо инопланетянки"
Косметолог Баллирано: Алла Пугачёва сделала новую пластическую операцию
Алла Пугачёва в Юрмале. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey / allapugacheva_koroleva
Визит Аллы Пугачёвой на юрмальский фестиваль Лаймы Вайкуле вызвал шок у многих поклонников певицы: их поразили новые черты лица звезды. У неё изменилась форма губ и глаз, кожа оказалась будто сильно натянутой на лицевой скелет. По мнению косметолога Татьяны Баллирано, такие преображения — последствия очередной пластической операции. А то, какой получен результат, — следствие "дефицита" кожи. Натягивать уже нечего.
"Мы видим свежую пластику. И судя по состоянию кожи, певица делала подобные операции не раз. В таком возрасте ресурс кожи исчерпан и результаты новой пластики очень заметны", — сказала специалист.
По мнению Баллирано, на лице Пугачёвой также видны следы коррекции филлерами, то есть инъекций препаратов для разглаживания морщин. А при неправильном подходе они могут вызывать появление бугров и неровностей кожи.
"Заметно сильное растяжение тканей, лицо стало неестественным, вид инопланетянки! Как раз из-за растяжения тканей у певицы визуально увеличился размер рта и глазных щелей", — отметила косметолог в интервью сайту kp.ru.
Напомним, российская певица Алла Пугачёва в июле отправилась с семьёй из Израиля в Латвию. Она поселилась на съёмной вилле в Юрмале. В конце июля стало известно об ухудшении здоровья Пугачёвой.