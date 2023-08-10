Косметолог объяснила, почему у Аллы Пугачёвой теперь "лицо инопланетянки"

Визит Аллы Пугачёвой на юрмальский фестиваль Лаймы Вайкуле вызвал шок у многих поклонников певицы: их поразили новые черты лица звезды. У неё изменилась форма губ и глаз, кожа оказалась будто сильно натянутой на лицевой скелет. По мнению косметолога Татьяны Баллирано, такие преображения — последствия очередной пластической операции. А то, какой получен результат, — следствие "дефицита" кожи. Натягивать уже нечего.

"Мы видим свежую пластику. И судя по состоянию кожи, певица делала подобные операции не раз. В таком возрасте ресурс кожи исчерпан и результаты новой пластики очень заметны", — сказала специалист.

По мнению Баллирано, на лице Пугачёвой также видны следы коррекции филлерами, то есть инъекций препаратов для разглаживания морщин. А при неправильном подходе они могут вызывать появление бугров и неровностей кожи.