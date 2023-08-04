Образ чёрной вороны: Дизайнер указала на ошибки в стиле Пугачёвой и Вайкуле

Артистки Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле показали совместное видео с мероприятия в Латвии, после чего в Сети пользователи разделились на два лагеря: первый называет певиц иконами стиля, а второй — посмешищем. Профессор по инновациям в дизайне костюма и технологиях ФГБОУ ВО РГУ им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), член Союза дизайнеров России Надежда Коробцова разобрала их образы.

Алла Пугачёва и Лайма Вайкуле. Видео © Instagram (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / _alla.pugacheva

Итак, Алла Пугачёва предстала в светлом плаще, под которым короткая туника. Этот повседневный образ дополняет причёска, которая молодит артистку. При этом дизайнер считает не вполне удачным переход вокалистки в более зрелом возрасте к укороченным туникам. Дело в том, что они визуально укорачивают и расширяют фигуру.

"Короткое мини, открывающее коленки, после 50 лет подходит немногим. К сожалению, Алла Борисовна не попала в их число. У певицы не самый насыщенный цветотип — и использование в образе тёмных тонов не освежает её лицо, прибавляет возраст и требует яркого визажа", — отметила эксперт в интервью порталу "Страсти".

Что же касается Вайкуле, то Коробцова отметила плохую посадку жакета певицы. По её словам, также есть стилистический перебор с гофре и плиссировкой. А вот головной убор Вайкуле понравился дизайнеру, поскольку он добавил в образ эпатажности, но лучше было бы отдать предпочтение светлым оттенкам.