Число погибших жителей Израиля в результате атак ХАМАС выросло до 800
Уже 800 граждан Израиля стали жертвами нападения палестинского движения ХАМАС, ещё 2 400 пострадали. Такие данные приводит радиостанция Kan.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери, в том числе с палестинской стороны известно о 493 погибших и около 2750 раненых.
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Getty Images / Amir Levy