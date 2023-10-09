Регион

Уведомления отключены

9 октября, 10:21
3429

Песков раскрыл Лайфу, что ждёт россиян-релокантов, решивших вернуться на родину из Израиля

Песков: Релокантам, решившим вернуться в РФ из Израиля, ничего не угрожает

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Лайфа, угрожает ли что-то россиянам-релокантам, которые решат вернуться после начала войны в Израиле. По его словам, Родина не может угрожать своим гражданам. Даже бывшему главе "Роснано" Анатолию Чубайсу, "если говорить о гражданах в целом".

"Граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Россия — это их родина. Как Родина может угрожать?", — отметил представитель Кремля.

Песков раскрыл Лайфу, что ждёт россиян-релокантов, решивших вернуться на родину из Израиля. Видео © LIFE

На уточняющий вопрос, а грозит ли что-то Анатолию Чубайсу, Песков добавил: "Мы о гражданах наших говорим в целом".

Галкин* гордится тем, что он израильтянин, но воевать за страну не пойдёт

Галкин* гордится тем, что он израильтянин, но воевать за страну не пойдёт

Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. В регионе — как в Израиле, так и в Палестине, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Израиль
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров