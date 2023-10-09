Песков раскрыл Лайфу, что ждёт россиян-релокантов, решивших вернуться на родину из Израиля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Лайфа, угрожает ли что-то россиянам-релокантам, которые решат вернуться после начала войны в Израиле. По его словам, Родина не может угрожать своим гражданам. Даже бывшему главе "Роснано" Анатолию Чубайсу, "если говорить о гражданах в целом".