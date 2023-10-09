Песков раскрыл Лайфу, что ждёт россиян-релокантов, решивших вернуться на родину из Израиля
Песков: Релокантам, решившим вернуться в РФ из Израиля, ничего не угрожает
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста Лайфа, угрожает ли что-то россиянам-релокантам, которые решат вернуться после начала войны в Израиле. По его словам, Родина не может угрожать своим гражданам. Даже бывшему главе "Роснано" Анатолию Чубайсу, "если говорить о гражданах в целом".
"Граждане Российской Федерации живут во многих странах мира, и Россия — это их родина. Как Родина может угрожать?", — отметил представитель Кремля.
Песков раскрыл Лайфу, что ждёт россиян-релокантов, решивших вернуться на родину из Израиля. Видео © LIFE
На уточняющий вопрос, а грозит ли что-то Анатолию Чубайсу, Песков добавил: "Мы о гражданах наших говорим в целом".
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. В регионе — как в Израиле, так и в Палестине, находятся тысячи россиян, вопрос их эвакуации сейчас прорабатывает МИД РФ.
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