Галкин* гордится тем, что он израильтянин, но воевать за страну не пойдёт

Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Об этом он рассказал в своём видеообращении в соцсетях. Артист также добавил, что он гордится своим гражданством и этой страной.

Галкин* рассказал, что они с Пугачёвой всё ещё находятся в Израиле. Видео © Instagram** (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

"Я горжусь тем, что я израильтянин. И я уверен, придёт время, когда я также буду гордиться, что я россиянин", — сказал Галкин*.

Артист рассказал, что он не собирается идти воевать, поскольку для этого нет никаких оснований. При этом он готов сдавать кровь и помогать израильской армии. Галкин* отметил, что в их районе на данный момент ситуация спокойная, но незадолго до этого были слышны сирены.