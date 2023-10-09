Галкин* гордится тем, что он израильтянин, но воевать за страну не пойдёт
Галкин* заявил, что по-прежнему находится в Израиле
Максим Галкин* заявил, что он и его супруга Алла Пугачёва до сих пор находятся в Израиле. Об этом он рассказал в своём видеообращении в соцсетях. Артист также добавил, что он гордится своим гражданством и этой страной.
Галкин* рассказал, что они с Пугачёвой всё ещё находятся в Израиле. Видео © Instagram** (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
"Я горжусь тем, что я израильтянин. И я уверен, придёт время, когда я также буду гордиться, что я россиянин", — сказал Галкин*.
Артист рассказал, что он не собирается идти воевать, поскольку для этого нет никаких оснований. При этом он готов сдавать кровь и помогать израильской армии. Галкин* отметил, что в их районе на данный момент ситуация спокойная, но незадолго до этого были слышны сирены.
Ранее комик Максим Галкин* рассказал, что ракетный обстрел Израиля палестинским движением ХАМАС со стороны сектора Газа коснулся его семьи. Он сообщил, что они проснулись от звука сирен. Его публикация о "тяжёлом времени для Израиля" вызвала язвительные комментарии интернет-пользователей.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. Затем в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Стороны несут потери. Число погибших от атаки ХАМАС израильтян превысило 700 человек. С палестинской стороны известно о 493 погибших и около 2750 раненых. Посольство РФ по-прежнему не располагает информацией о пострадавших в Израиле россиянах. Россия не исключает вывоза своих граждан с территории Израиля, если того потребует ситуация.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
** Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев