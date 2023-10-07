Регион

Уведомления отключены

7 октября, 18:22
4200

Уехавший в Израиль Галкин* впервые высказался о происходящем в стране

Максим Галкин* заявил, что проснулся от сирен в Израиле

Комик Максим Галкин* рассказал, что ракетный обстрел Израиля палестинским движением ХАМАС со стороны сектора Газа коснулся его семьи.

Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжёлое время для Израиля", — написал Галкин* в социальной сети.

Юморист выразил соболезнования семьям погибших и надеется, что Израиль победит в конфликте.

Сэкономили на детях: Пугачёва и Галкин* очень скромно отметили день рождения близнецов

Сэкономили на детях: Пугачёва и Галкин* очень скромно отметили день рождения близнецов

Напомним, сегодня утром юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Обложка ©

Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов

Александра Мышляева
  • Новости
  • Максим Галкин
  • Израиль
  • палестина
  • Сектор Газа
  • Знаменитости
  • Мировая политика
  • Поп-культура и Развлечения
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров