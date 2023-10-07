Уехавший в Израиль Галкин* впервые высказался о происходящем в стране
Максим Галкин* заявил, что проснулся от сирен в Израиле
Комик Максим Галкин* рассказал, что ракетный обстрел Израиля палестинским движением ХАМАС со стороны сектора Газа коснулся его семьи.
Скриншот © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru
"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжёлое время для Израиля", — написал Галкин* в социальной сети.
Юморист выразил соболезнования семьям погибших и надеется, что Израиль победит в конфликте.
Напомним, сегодня утром юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. Израильская сторона сообщила о ста погибших и 800 пострадавших, Палестина — о 198 жертвах эскалации и 1,6 тысячи раненых.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Любимов