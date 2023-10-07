Уехавший в Израиль Галкин* впервые высказался о происходящем в стране

Комик Максим Галкин* рассказал, что ракетный обстрел Израиля палестинским движением ХАМАС со стороны сектора Газа коснулся его семьи.

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"Сегодня в 6:30 мы проснулись от сирен. Тяжёлое время для Израиля", — написал Галкин* в социальной сети.