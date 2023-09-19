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19 сентября, 09:07

Сэкономили на детях: Пугачёва и Галкин* очень скромно отметили день рождения близнецов

Пугачёва и Галкин* сэкономили на дне рождения близнецов в Израиле

<p>Алла Пугачёва и Лиза. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru</p>

Алла Пугачёва и Лиза. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Покинувшие Россию Алла Пугачёва и Максим Галкин* отметили день рождения близнецов Лизы и Гарри, которым исполнилось десять лет. До переезда в Израиль каждое торжество проходило с размахом, однако теперь семья, видимо, сильно экономит, поэтому празднование обошлось лишь шашлыками во дворе и семейными посиделками, пишет kp.ru.

Максим Галкин* и Гарри. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Максим Галкин* и Гарри. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Пугачёва и Галкин* очень скромно отметили день рождения детей в Израиле. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru

Кадрами с семейного праздника в соцсетях поделился Галкин*. Юморист выложил фото с Гарри, показал Примадонну с Лизой, а также запостил два видео. На одном они вместе с сыном готовят мангал для приготовления мяса, рыбы и сосисок. Мальчик так усердно трудился, раздувая угли, что даже запачкался в саже.

"Ну отлично! Вот это я понимаю — день рождения!" — сказал Галкин* за кадром, пока Гарри раздувал угли.

А на другом ролике Галкин* показал уже само торжество. На десерт был праздничный торт со свечками, которые задули именинники. При этом семейство поздравляло близнецов, запевая Happy birthday to you.

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Ранее Лайф рассказывал, почему Пугачёва и Галкин* никогда не разведутся. По мнению адвоката, брак шоумена с Примадонной сохранит статус иноагента у него. К тому же Пугачёва — как раз самый близкий для Галкина* человек, от неё он точно никуда и ни за что не денется.

* Внесён в реестр иностранных агентов.

Николь Вербер
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