Родина зовёт: Заберут ли в армию Израиля Максима Галкина и других беглецов из России По данным властей Израиля, с начала СВО в страну переехало 43 тысячи россиян. Пятьсот из них проходят срочную службу в армии — ЦАХАЛ. Ещё около тысячи успели отслужить и сейчас могут быть призваны на войну. В том числе выходцы из известных российских фамилий. 8 октября, 22:40 Семён Слепаков**, Андрей Макаревич**, Максим Галкин**. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев / Вадим Тараканов

Как служат в армии Израиля

Десятки тысяч резервистов вызваны на службу в армию Израиля (ЦАХАЛ) из-за эскалации палестино-израильского конфликта, сообщает авторитетное издание Haaretz. Среди призванных может быть до тысячи молодых россиян, переехавших в Израиль сразу после начала СВО, — это данные местного оппозиционного движения "Новый профиль", которое поддерживает уклонистов от службы в израильских вооружённых силах.

По законам Израиля прошедший срочную военную службу солдат ЦАХАЛ распределяется в одно из резервных подразделений. Из таких "резервов" могут, как это произошло сейчас, призвать на войну рядовых бойцов до 40-летнего возраста и офицеров до 45-летнего. Чтобы стать резервистом, надо сначала пройти срочную службу от года до трёх. Призывают на неё мужчин до 29 лет и женщин до 26 включительно.

— Военнообязанный старше этого возраста, который не выполнил свой долг в срок, указанный в законе, считается правонарушителем и должен будет служить в Армии обороны Израиля по усмотрению военных властей. Распространяется на всех граждан как в Израиле, так и за рубежом, даже если они имеют другое гражданство, и даже если они постоянно проживают за границей. Это также относится к постоянным жителям Израиля, не имеющим гражданства, — объясняет Посольство Израиля в России.

Пока что действия ЦАХАЛ вызывают недоумение у военных экспертов. Многие отмечают неподготовленность армии Израиля. Видео © t.me / Анатолий Шарий

Репатриантов обычно призывают лишь через год после переезда на землю обетованную — чтобы успели адаптироваться. Но, по информации движения "Новый профиль", в 2022-м израильские власти сделали исключение, приняв в армию до тысячи только что прибывших иммигрантов из России. Скорее всего, бывшие россияне проявляли инициативу, чтобы подписать контракт с ЦАХАЛ.

— Сначала не хотел служить, но в итоге сам попросился в киберподразделение ЦАХАЛ. Понял, что служба — это ключ к интеграции в израильское общество, — эти слова 19-летнего российского программиста, переехавшего в Израиль, облетели все западные СМИ.

Что ждёт Галкина** и Макаревича**

Наши иммигрировавшие в Израиль звёзды — Максим Галкин** и Андрей Макаревич** — уже прокомментировали обострение арабо-израильского конфликта.

— Желаю удачи нашим бойцам и считаю часы и дни до нашей победы, — поддержал ЦАХАЛ Макаревич**.

— Израиль, вперёд! — напутствует Галкин**.

Однако по закону никто из них (как и Семён Слепаков**) не будет призван на войну. Они не находятся в резерве и не годны к срочной службе. Если только из-за чувства патриотизма они сами не запишутся в армию, чтобы защищать свою новую родину.





Не должны быть брошены в пекло и срочники, которые только приступили к службе в ЦАХАЛ. По данным The Jerusalem Post, в июле – сентябре этого года ряды армии Израиля пополнили полтысячи репатриантов, среди которых подавляющее большинство россияне.

Где сейчас сын Максима Виторгана

Зато среди резервистов, призванных на войну, может оказаться сын известного российского актёра Максима Виторгана Даниил. Всего месяц назад он отслужил в ЦАХАЛ, о чём с радостью отчитался в социальных сетях.

— Эти посты посвящены веселью, которое мы вместе получили в еврейской группе спецназа. Ещё раз большое спасибо самым лучшим, красивым и эффективным солдатам ЦАХАЛ. Ребята, это было здорово! — легкомысленный фотоотчёт Даниила Виторгана, опубликованный в сентябре, сейчас кажется неуместным.









Где Виторгана-младшего застал новый виток арабо-израильского конфликта, неизвестно. После демобилизации Даниил улетел из ставшего ему родным Тель-Авива в Европу отмечать свой 23-й день рождения. Он побывал в Будапеште, Праге, Ганновере, Амстердаме и Варшаве. Его сопровождали невеста и старшая сестра Полина Виторган (ей 27, она не попадёт под призыв). Судя по всему, компания уже могла успеть вернуться домой... в пылающий от атак ХАМАС Израиль.

Даниил Виторган открыто поддерживает Украину. На многих его сториз красуется "жовто-блакитный" флаг, он с удовольствием тиражирует все русофобские выпады украинцев и хвастается покупкой сувениров с трезубцем.







До начала СВО не казалось, что Даниил Виторган собирается покинуть Россию. Он только отслужил в российских войсках, поступил в престижный ВГИК, его ждала киношная карьера. Всё хорошо у его семьи было и с престижным жильём в центре Москвы: студия в кирпичной брежневке на улице Большой Бронной, двушка в актёрском доме в переулках Старого Арбата, трёшка в "сталинке" на набережной Тараса Шевченко — суммарно это около 150 млн рублей.

* Соцсети Facebook и Instagram запрещены в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской. ** Признаны иноагентами на территории России.

Нужно ли Галкину** воевать за свою новую родину? 0 Да, если он так любит Израиль, пусть идёт добровольцем Ему нельзя в армию — у него на попечении пожилой близкий родственник Я не слежу за жизнью Галкина** и Макаревича**, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров