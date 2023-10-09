Песков: Информации о пострадавших в Израиле или Палестине россиянах не поступало

Посольство РФ по-прежнему не располагает информацией о пострадавших в Израиле россиянах. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что дипломаты также пытаются узнать данные о наших соотечественниках в Палестине.

"Пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наше посольство не располагает. Здесь есть и другой, не менее важный аспект. Наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте, потому что несколько тысяч наших сограждан проживают на территории Палестинской национальной администрации", — отметил Песков.