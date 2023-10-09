Песков: Информации о пострадавших в Израиле или Палестине россиянах не поступало
Посольство РФ по-прежнему не располагает информацией о пострадавших в Израиле россиянах. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 9 октября, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что дипломаты также пытаются узнать данные о наших соотечественниках в Палестине.
В Кремле отметили, что дипломаты работают круглые сутки и предпринимают на месте "весьма энергичные усилия".
"Пока какой-либо информацией о пострадавших россиянах наше посольство не располагает. Здесь есть и другой, не менее важный аспект. Наши дипломаты также с палестинскими властями находятся в контакте, потому что несколько тысяч наших сограждан проживают на территории Палестинской национальной администрации", — отметил Песков.
Напомним, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.