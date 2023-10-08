"Или в другую страну полетите?": Галкина* призвали встать с автоматом на защиту родины после поста из Израиля
Пользователи Сети иронично отреагировали на сообщение Галкина* об Израиле
Публикация в Instagram** уехавшего из России после начала СВО Максима Галкина* о "тяжёлом времени для Израиля" вызвала язвительные комментарии интернет-пользователей.
"Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?" — спрашивают читатели.
"Максим, в Армию обороны Израиля записались уже? Или в другую страну полетите?" — интересуется у бывшего соотечественника российский пользователь.
"Галкин*, бери автомат, иди родину свою защищать — Израиль", — призывает ещё один комментатор.
Напомним, ранее сегодня юморист написал, что его семья проснулась в 06:30 от сирен. Он выразил соболезнования семьям погибших и надежду, что Израиль победит в конфликте.
Напомним, утром 7 октября юг Израиля и Тель-Авив подверглись ракетному удару со стороны сектора Газа, после чего палестинцы пробрались на территорию страны. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ начал контртеррористическую операцию "Железные мечи". В стране ввели чрезвычайное положение, медикам запретили уходить в отпуск или выезжать за рубеж. США и ЕС осудили действия ХАМАС. МИД РФ призвал стороны сесть за стол переговоров. В Израиле известно уже о 250 убитых и 1,5 тысячи раненых. В свою очередь Минздрав Газы сообщил о 232 погибших и 1,7 тысячи пострадавших после атак Израиля.
*Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maxgalkinru