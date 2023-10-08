"Или в другую страну полетите?": Галкина* призвали встать с автоматом на защиту родины после поста из Израиля

Публикация в Instagram** уехавшего из России после начала СВО Максима Галкина* о "тяжёлом времени для Израиля" вызвала язвительные комментарии интернет-пользователей.

"Ну как вам там сейчас в Израиле? Куда теперь побежите?" — спрашивают читатели.

"Максим, в Армию обороны Израиля записались уже? Или в другую страну полетите?" — интересуется у бывшего соотечественника российский пользователь.

"Галкин*, бери автомат, иди родину свою защищать — Израиль", — призывает ещё один комментатор.

Напомним, ранее сегодня юморист написал, что его семья проснулась в 06:30 от сирен. Он выразил соболезнования семьям погибших и надежду, что Израиль победит в конфликте.