МИД работает над вопросом эвакуации россиян из Израиля и Палестины
МИД РФ: ДСКЦ прорабатывает эвакуацию россиян из зоны Ближнего Востока
Вопрос эвакуации россиян из зоны Ближнего Востока, где идут бои между армией Израиля и палестинским радикальным движением ХАМАС, прорабатывается. Об этом сообщили в МИД РФ.
"Департамент Ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД России совместно с российскими загранучреждениями в регионе Ближнего Востока прорабатывает эвакуационные мероприятия для граждан России и соотечественников", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
Напомним, боевые действия в регионе начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о минимум 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых. Сегодня армия Израиля ЦАХАЛ заявила о переходе в наступление в секторе Газа.
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