Глава Минобороны Израиля Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.
"Я дал распоряжение — Газа будет в полной блокаде. Не будет [поставок в сектор Газа] электричества, еды или топлива. Мы сражаемся с варварами и будем давать соответствующий ответ", — отметил он в эфире Channel 13.
Лайф напоминает: боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о минимум 700 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.
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