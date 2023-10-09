Армия Израиля начала наступление на ХАМАС в секторе Газа
Представитель ЦАХАЛ Хагари: Армия Израиля переходит в наступление в секторе Газа
Армия Израиля после восстановления контроля над территорией государства переходит к наступлению в отношении палестинских радикалов из ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.
"Мы перешли в наступление. Армия обороны Израиля ликвидировала сотни террористов в районах, которые прилегают к Газе", — сказал пресс-секретарь.
Как сообщал Лайф, боевые действия начались 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально объявил о переходе в состояние войны. Обе стороны несут страшные потери: на данный момент известно о 600 погибших израильтянах, а с палестинской стороны — о 493 погибших и около 2750 раненых.
ТАСС / EPA / ATEF SAFADI