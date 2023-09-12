Путин удивился побегу Чубайса из России
Путин заявил о финансовой дыре в "Роснано" после ухода Чубайса
Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс мог сбежать из России из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в компании финансовой дыры. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.
"Анатолий Борисович [Чубайс] зачем-то прячется. Мне показали фотографию из Интернета, что он не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич... Зачем он это делает? Чего удрал?" — поинтересовался глава государства.
Российский лидер предположил, что это может быть связано с расследованиями в структуре, которую он возглавлял. Там после его ухода образовалась большая финансовая дыра.
"Большие цифры, но там, слава богу, нет уголовных дел, преследований. Может, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге приведёт к возникновению уголовных дел, поэтому даже в Израиле перешёл на нелегальное положение", — отметил Путин.
Как уже рассказывал Лайф, после начала специальной военной операции бывший гендиректор компании "Роснано" Анатолий Чубайс уехал из России и покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Его подозревали в коррупции, проверяли даже его окружение. В конце июля 2022 года политик попал в больницу с синдромом Гийена – Барре (редкое аутоиммунное заболевание с поражением части периферической нервной системы). А в этом году стало известно, что вместе с женой они запросили постоянные документы граждан Израиля. Об этом писали многие СМИ, однако сам экс-госдеятель данную информацию опроверг.
ТАСС / Михаил Джапаридзе