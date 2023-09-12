Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс мог сбежать из России из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в компании финансовой дыры. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Анатолий Борисович [Чубайс] зачем-то прячется. Мне показали фотографию из Интернета, что он не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич... Зачем он это делает? Чего удрал?" — поинтересовался глава государства.

Российский лидер предположил, что это может быть связано с расследованиями в структуре, которую он возглавлял. Там после его ухода образовалась большая финансовая дыра.