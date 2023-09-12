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Регион
Опубликовано 12 сентября 2023, 08:01
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Путин удивился побегу Чубайса из России

Путин заявил о финансовой дыре в "Роснано" после ухода Чубайса

Экс-гендиректор "Роснано" Анатолий Чубайс мог сбежать из России из-за опасений по поводу возбуждения уголовных дел на фоне образовавшейся в компании финансовой дыры. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума.

"Анатолий Борисович [Чубайс] зачем-то прячется. Мне показали фотографию из Интернета, что он не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич... Зачем он это делает? Чего удрал?" — поинтересовался глава государства.

Российский лидер предположил, что это может быть связано с расследованиями в структуре, которую он возглавлял. Там после его ухода образовалась большая финансовая дыра.

"Большие цифры, но там, слава богу, нет уголовных дел, преследований. Может, с этим связано, что он опасается, что в конечном итоге приведёт к возникновению уголовных дел, поэтому даже в Израиле перешёл на нелегальное положение", — отметил Путин.

Чубайс написал статью про Россию 90-х от имени исследователя из Британии
Чубайс написал статью про Россию 90-х от имени исследователя из Британии

Как уже рассказывал Лайф, после начала специальной военной операции бывший гендиректор компании "Роснано" Анатолий Чубайс уехал из России и покинул пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями. Его подозревали в коррупции, проверяли даже его окружение. В конце июля 2022 года политик попал в больницу с синдромом Гийена – Барре (редкое аутоиммунное заболевание с поражением части периферической нервной системы). А в этом году стало известно, что вместе с женой они запросили постоянные документы граждан Израиля. Об этом писали многие СМИ, однако сам экс-госдеятель данную информацию опроверг.

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ТАСС / Михаил Джапаридзе

Александр Юнашев
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