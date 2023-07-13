Чубайс написал статью про Россию 90-х от имени исследователя из Британии
В научном журнале "Вопросы экономики" вышла статья бывшего гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса о российской экономике 1990-х годов. Примечательно, что в ней он представлен как "независимый исследователь" из британского Глазго.
Публикация посвящена анализу феномена неплатежей, которые, по мнению Чубайса, нанесли "наибольший ущерб экономике России в 1990-е годы", а также "подорвали престиж" её реформаторов.
"Среди крупномасштабных процессов, нанесших наибольший ущерб экономике и населению России в 1990-е годы и ощутимо подорвавших престиж реформаторов, особое место занимали неплатежи. В течение многих лет правительство, администрация президента и бизнес стремились минимизировать их негативное влияние (автору настоящей статьи пришлось в этом активно участвовать)", — говорится в аннотации к статье "независимого исследователя".
Фокус Чубайса: Какое отношение к пропавшим у "Роснано" 12 млрд могут иметь владельцы авиакомпании S7
Напомним, после начала военной спецоперации Чубайс уехал из России и ушел в отставку с поста спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями. Сообщалось, что силовики проверяли экс-главу "Роснано" и его окружение на коррупцию. А в конце июля 2022 года стало известно, что он попал в реанимацию с синдромом Гийена – Барре. Это редкое аутоиммунное заболевание, при котором поражается часть периферической нервной системы. В этом году СМИ писали, что Чубайс и его жена Авдотья Смирнова запросили постоянные документы граждан Израиля, но сам экс-госдеятель это отрицал.