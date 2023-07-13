Чубайс написал статью про Россию 90-х от имени исследователя из Британии

В научном журнале "Вопросы экономики" вышла статья бывшего гендиректора "Роснано" Анатолия Чубайса о российской экономике 1990-х годов. Примечательно, что в ней он представлен как "независимый исследователь" из британского Глазго.

Публикация посвящена анализу феномена неплатежей, которые, по мнению Чубайса, нанесли "наибольший ущерб экономике России в 1990-е годы", а также "подорвали престиж" её реформаторов.